За сутки в Калининградской области выявили еще 14 случаев COVID-19

В регионе за сутки подтверждено 14 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 59 человек, сообщили «Новому Калининграду» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.



С начала пандемии COVID-19 заразились 2553 жителя области. По состоянию на утро 7 июля 40 человек скончались, 1706 пациентов выздоровели.

Согласно данным регионального оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением остаются 487 человек, в том числе 18 — в условиях обсерватора.