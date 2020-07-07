За сутки в Калининградской области выявили еще 14 случаев COVID-19

За сутки в Калининградской области выявили еще 14 случаев COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В регионе за сутки подтверждено 14 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 59 человек, сообщили «Новому Калининграду» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии COVID-19 заразились 2553 жителя области. По состоянию на утро 7 июля 40 человек скончались, 1706 пациентов выздоровели.

Согласно данным регионального оперштаба по контролю за коронавирусной инфекцией, под медицинским наблюдением остаются 487 человек, в том числе 18 — в условиях обсерватора.


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