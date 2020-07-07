Острое начало, боль в груди: у половины пациентов с COVID за сутки — пневмония

У 7 пациентов, госпитализированных с коронавирусом за сутки, диагностирована пневмония. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 июля, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

«Основными признаками развившейся пневмонии явились острое начало , слабость, высокая температура, появление одышки и болей в груди. У большинства заболевших пневмонией имеются соматические заболевания: сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистая патология. Все заболевшие госпитализированы, состояние при госпитализации оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении штаба.

Те или иные симптомы заболевания есть у 10 госпитализированных за сутки пациентов, и только в 4 случаях коронавирус протекает бессимптомно. Они выявлены при обследовании людей, контактировавших с ранее заболевшими. Два из них — при лабораторном по обследовании, организованном по инициативе работодателей.