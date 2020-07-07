Горвласти рассчитывают, что загородные лагеря начнут работать с середины июля

Практически все загородные калининградские лагеря, за исключением «Огонька», начнут работу приблизительно с 10-15 июля. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов после оперативного совещания во вторник, 7 июля.



Сейчас проводится «массовое обследование» сотрудников лагерей на COVID-19 и другие заболевания, рассказал Силанов. «Я полагаю, что где-то к середине июля первая смена начнется в загородных оздоровительных центрах по мере готовности к их открытию с точки зрения обследования персонала», — сказал глава Калининграда. Единственное исключение, по его словам, лагерь «Огонек», где у одного из сотрудников выявлена коронавирусная инфекция. Этот лагерь откроется после завершения карантина.