Горвласти рассчитывают, что загородные лагеря начнут работать с середины июля

Горвласти рассчитывают, что загородные лагеря начнут работать с середины июля
Виталий Невар / Новый Калининград
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Практически все загородные калининградские лагеря, за исключением «Огонька», начнут работу приблизительно с 10-15 июля. Об этом заявил глава Калининграда Алексей Силанов после оперативного совещания во вторник, 7 июля.

Сейчас проводится «массовое обследование» сотрудников лагерей на COVID-19 и другие заболевания, рассказал Силанов. «Я полагаю, что где-то к середине июля первая смена начнется в загородных оздоровительных центрах по мере готовности к их открытию с точки зрения обследования персонала», — сказал глава Калининграда. Единственное исключение, по его словам, лагерь «Огонек», где у одного из сотрудников выявлена коронавирусная инфекция. Этот лагерь откроется после завершения карантина.

Ранее сообщалось, что смены в детских оздоровительных лагерях сокращаются на одну неделю. Также, отметил Алексей Силанов, на 50% будет уменьшена и их «наполняемость» — это значит, что количество мест наполовину сокращено, добавил он.

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