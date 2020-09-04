В Калининградской области число заражений коронавирусом превысило 3,5 тысячи

В Калининградской области за сутки подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Информационный центр по коронавирусу (ИЦК) в пятницу, 4 сентября. Выздоровели 20 человек.
По последним данным, за весь период выявлено 3 502 случая заражения (2 879 человек выздоровели), умер 71 человек.В России за сутки зарегистрировано 5 110 случаев в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1235 (24,2%) без клинических проявлений, выздоровели 5 812 человек, умер 121 пациент. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели 832 747 пациентов. Умерли 17 649.
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