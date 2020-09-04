В Калининградской области число заражений коронавирусом превысило 3,5 тысячи

В Калининградской области число заражений коронавирусом превысило 3,5 тысячи
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области за сутки подтверждено 19 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Информационный центр по коронавирусу (ИЦК) в пятницу, 4 сентября. Выздоровели 20 человек.

По последним данным, за весь период выявлено 3 502 случая заражения (2 879 человек выздоровели), умер 71 человек.

В России за сутки зарегистрировано 5 110 случаев в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1235 (24,2%) без клинических проявлений, выздоровели 5 812 человек, умер 121 пациент. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели 832 747 пациентов. Умерли 17 649.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter