Приставы арестовали у торговцев на Центральном рынке товары в счет долгов

Приставы арестовали у торговцев на Центральном рынке товары в счет долгов
Фото пресс-службы УФССП
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Судебные приставы провели рейд на Центральном рынке, арестовав имущество у должников-индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов в пятницу.

Стоимость арестованных товаров — 250 тыс. рублей. Отмечается, что «за каждым из ИП числилась задолженность в консолидированный бюджет Российской Федерации». «Арестованный товар изъят. Если предприниматели не погасят долг по налоговым платежам в установленные законодательством сроки, имущество будет направлено на реализацию», — заявили в Службе судебных приставов.

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