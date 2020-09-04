Приставы арестовали у торговцев на Центральном рынке товары в счет долгов

Судебные приставы провели рейд на Центральном рынке, арестовав имущество у должников-индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказали в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов в пятницу.
Стоимость арестованных товаров — 250 тыс. рублей. Отмечается, что «за каждым из ИП числилась задолженность в консолидированный бюджет Российской Федерации». «Арестованный товар изъят. Если предприниматели не погасят долг по налоговым платежам в установленные законодательством сроки, имущество будет направлено на реализацию», — заявили в Службе судебных приставов.
Давайте дружить в социальных сетях