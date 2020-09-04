Проход вдоль Нижнего озера закрывается из-за опасных зданий

Проход вдоль Нижнего озера закрывается из-за опасных зданий
Схема предоставлена мэрией Калининграда
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Городские власти намерены установить забор и перекрыть для пешеходов проход вдоль Нижнего озера. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«На следующей неделе закроем проход по Нижнему озеру от Роддома до первого мостика, если смотреть со стороны каскада. Забор уберём тогда, когда владельцы ОАО „Система“ демонтируют (или восстановят) строения, которые комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС, были признаны опасными, возможно их внезапное обрушение», — говорится в сообщении горадминистрации. Мэрия готовит заявление в прокуратуру.

Отметим, что согласно данным ЕГРЮЛ, юридическое лицо признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. В декабре 2018 года суд по иску прокурора запретил эксплуатировать комплекс зданий ОАО «Система» из-за нарушений требований противопожарной безопасности. Оперативно связаться с представителями компании «Новому Калининграду» не удалось.

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