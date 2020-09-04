Швеция отказала в убежище соучредителю «Новых колес» Светлане Березовской

Швеция отказала в убежище соучредителю «Новых колес» Светлане Березовской
Виталий Невар / Новый Калининград
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Соучредителю и издателю газеты «Новые колеса» Светлане Березовской отказано в убежище в Швеции. Ее намерены депортировать в Россию. Об этом «Новому Калининграду» сообщила сама Березовская.

Светлана Брезовская обратилась к шведским властям два с половиной года назад, после ареста основателя газеты Игоря Рудникова, которого на тот момент перевезли из Калининграда в московское СИЗО Лефортово. По словам соучредителя издания, «шведские власти не увидели политической подоплеки в многолетнем преследовании газеты и в уголовном деле против Игоря Рудникова», в котором она была свидетелем, «несмотря на то, что Рудников уже был признан на тот момент политическим узником российскими и иностранными правозащитными организациями».

Как отметила Светлана Березовская, Игорь Рудников отказался контактировать с ней с момента выхода на свободу в июне 2019 года.

Напомним, именно Березовскую Рудников попросил встретиться в кафе с главой регионального СК Виктором Леденевым осенью 2017 года. Тот, по словам экс-депутата, должен был передать Березовской документы по делу о нападении на Рудникова, но, как оказалось, в конверте вместо бумаг лежали 50 тысяч долларов.

После ареста Рудникова стало известно о конфликте между редакцией «Новых колес» и Березовской, которая без предупреждения покинула Россию, несмотря на обязательства перед коллективом.


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