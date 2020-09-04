Сушкевич: лечение ребенка в роддоме № 4 не соответствовало тяжести его состояния

Сушкевич: лечение ребенка в роддоме № 4 не соответствовало тяжести его состояния
Элина Сушкевич. Виталий Невар / Новый Калининград
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Медицинская помощь, которая оказывалась умершему в роддоме № 4 младенцу, не соответствовала той, что требовалась согласно его состоянию, а необходимое обследование не было проведено. Об этом во время судебного заседания в пятницу, 4 сентября, заявила неонатолог Элина Сушкевич, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По словам медика, до приезда в роддом бригады из перинатального центра давление ребенку не измерялось, не были предприняты меры для того, чтобы согреть малыша, температура его тела составляла 33,5 градуса. Также Сушкевич обратила внимание на то, что ребенок очень бледен. По ее мнению, это говорило о вероятности пониженного уровня гемоглобина. Ей сообщили, что соответствующие анализы новорожденному еще не делали.

«По приезде я видела два анализа КЩС (кислотно-щелочное состояние — прим. „Нового Калининграда“) и лист наблюдения за ребенком, который был заполнен только параметрами ИВЛ. Остального ничего в нем: не было ни ЧСС (частота сердечных сокращений), не было ни температуры, не было ни частоты дыхания, ни давления. Этот лист заполняться должен непосредственной в момент наблюдения за ребенком», — отметила Сушкевич.

Она добавила, что эти параметры должны вноситься в лист наблюдения каждый час: «Его невозможно заполнить потом, то есть с 4:30 до 8 утра это каждый час нужно несколько параметров писать. Это все делается в течение наблюдения за ребенком. Также там в этом листке отмечается лечение, которое доктор назначила, и как медсестра его выполняет. <...> По этому листу непонятно вообще — проводилось лечение, не проводилось? Оно было назначено? Когда проводилось?» — рассказала подсудимая.

Медики роддома, как пояснила Сушкевич, доложили ей, что ребенку были проведены реанимационные мероприятия, был введен Куросурф, антибиотик, препараты «Кофеин» и «Ликосол», капалась глюкоза. «И это все лечение, которое проводилось ребенку, абсолютно не соответствовало его тяжести состояния. <...> Ребенка или не хотели спасать, или спасали, но у них ничего не получалось, потому что доктор просто не понимала, что происходит с ребенком», — подчеркнула Сушкевич.


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