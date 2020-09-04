В Калининградской области впервые с марта снизилось месячное число смертей

В августе на территории Калининградской области было зарегистрировано 914 смертей. Это на 2,2% или на 21 человека меньше чем в августе 2019 года. Такие данные приводятся на сайте областного ЗАГСа.
Это первое с марта снижение числа смертей в области по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В начале года в области фиксировалось очень резкое снижение смертности, в марте с началом пандемии снижение сократилось до 8,9%, а с апреля начал фиксироваться рост, который достигнул пика в июне, когда умерло на 13% больше чем в июне 2019 года.
|Число смертей по месяцам
|август
|июль
|июнь
|май
|апрель
|март
|2020
|914
|1007
|1044
|1053
|1053
|961
|2019
|935
|956
|924
|1016
|1036
|1055
|Динамика 2020/2019
|-2,2%
|5,3%
|13,0%
|3,6%
|1,6%
|-8,9%
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