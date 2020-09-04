В Калининградской области впервые с марта снизилось месячное число смертей

В августе на территории Калининградской области было зарегистрировано 914 смертей. Это на 2,2% или на 21 человека меньше чем в августе 2019 года. Такие данные приводятся на сайте областного ЗАГСа.



Это первое с марта снижение числа смертей в области по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В начале года в области фиксировалось очень резкое снижение смертности, в марте с началом пандемии снижение сократилось до 8,9%, а с апреля начал фиксироваться рост, который достигнул пика в июне, когда умерло на 13% больше чем в июне 2019 года.