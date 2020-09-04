В Калининградской области впервые с марта снизилось месячное число смертей

В Калининградской области впервые с марта снизилось месячное число смертей
Виталий Невар / Новый Калининград
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В августе на территории Калининградской области было зарегистрировано 914 смертей. Это на 2,2% или на 21 человека меньше чем в августе 2019 года. Такие данные приводятся на сайте областного ЗАГСа.

Это первое с марта снижение числа смертей в области по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. В начале года в области фиксировалось очень резкое снижение смертности, в марте с началом пандемии снижение сократилось до 8,9%, а с апреля начал фиксироваться рост, который достигнул пика в июне, когда умерло на 13% больше чем в июне 2019 года.

Число смертей по месяцам август июль июнь май апрель март
2020 914 1007 1044 1053 1053 961
2019 935 956 924 1016 1036 1055
Динамика 2020/2019 -2,2% 5,3% 13,0% 3,6% 1,6% -8,9%

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