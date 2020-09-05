В Калининградской области выявлен 21 новый случай заражения COVID-19

В Калининградской области выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В числе заболевших COVID в регионе — два подростка, семь пенсионеров и четыре медика
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В Калининградской области за минувшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

По данным штаба, в России за сутки выявлено 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов, выздоровело 5 379 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 759 летальных исходов, выздоровело 838 126 человек.



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