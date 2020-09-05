В числе заболевших COVID в регионе — два подростка, семь пенсионеров и четыре медика

В числе новых заболевших коронавирусом в Калининградской области есть пенсионеры, подростки, медики и полицейский. Из 21 заболевшего у десяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у шестерых диагностирована пневмония. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.



За последние сутки в регионе подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3523 заболевших (инфицированных) коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших (инфицированных):

— Семеро пенсионеров ( в том числе одна обследована на плановую госпитализацию);

— Двое подростков 14 и 16 лет (контакт в семье)

— Один сотрудник правоохранительных органов;

— Четыре медицинских работника;

— Четверо работающих (продавец магазина автозапчестей, официантка, фотограф, артист хора);

— Трое неработающих

«У пятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании».

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 5 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 173 787 человек, из них выявлено 3 523 случая заражения (2 879 человек выздоровели), умерли 71, остаются под медицинским наблюдением 561 человек.