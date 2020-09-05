Еще одна страна открыла границы для интуристов

Еще одна страна открыла границы для интуристов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Намибия возобновила прием иностранных туристов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на АТОР.

По словам экспертов, схема въезда и пребывания в этой стране для зарубежных путешественников пока выглядит сложной.

«Туристы должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус (срок годности — 72 часа) и въезжать через главный международный аэропорт в столице страны — Виндхуке», — отмечают в информагентстве. 

Как ранее сообщалось, с 1 августа РФ открыла авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, а с 15 августа – с Швейцарией. Вылететь за границу можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 

В августе международные рейсы из «Храброво» возобновили в рамках чартерных полётов в Турцию. Такое же решение приняли в отношении аэропортов Казани и Новосибирска. 



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