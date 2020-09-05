Алиханов: планируем ввести онкоцентр в эксплуатацию к лету 2022 года

Алиханов: планируем ввести онкоцентр в эксплуатацию к лету 2022 года
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Внешние стены онкоцентра в Родниках планируют достроить в течение 6 недель. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instаgram.

«Заехал проверить стройку онкоцентра. Подрядчик наращивает мощности, весь монолит и внешние стены будут завершены в течение 6 недель. Работы смещаются внутрь здания на монтаж инженерных систем и внутренних перегородок. Планируем ввести в эксплуатацию к лету 2022 года», — написал глава региона.

Напомним, в июле стало известно, что новый генеральный подрядчик онкологического центра в Родниках получил претензию в связи с тем, что спустя два месяца после заключения контракта ООО «Пэтруско» не предоставило на согласование график строительства. Из-за этого от компании потребовали в течение 10 дней выплатить штраф в размере 100 тыс. руб.

Новый контракт был подписан в конце апреля. По его условиям, работы должны были начаться в мае. Из-за передачи объекта другому подрядчику срок возведения центра сдвинулся на полтора года. Согласно извещению, контракт стоимостью более 3,6 млрд руб. был подписан с московской компаний «ПЭТРУСКо» 30 апреля. Подрядчик уже должен присутствовать на объекте. Все работы планируется закончить до 25 мая 2022 года.

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