«Дело чести»: Алиханов заявил о подписании нового контракта по онкоцентру

«Дело чести»: Алиханов заявил о подписании нового контракта по онкоцентру
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Строительство калининградского онкоцентра возобновится в мае. Новый контракт с подрядчиком — компанией «Пэтруско»был подписан сегодня. Об этом в своем «Инстаграме» сообщил губернатор области Антон Алиханов.

«Возможность строить онкоцентр нам дал Президент, когда поддержал нашу просьбу о федеральном софинансировании. Мы долго обосновывали это решение, готовили и перерабатывали проектную документацию. Построить его было моим обещанием жителям региона. Была партия тех, кто критиковал и не верил. А мы его построим, сделаем это. Дело чести.
P.S.
Новый контракт сегодня подписали. Возобновляем строительство в мае», — написал глава региона, приложив к посту снимок документа.

Напомним, 1 апреля губернатор Антон Алиханов написал в Instagram, что контракт на продолжение строительства онкоцентра будет подписан «в ближайшее время». Еще через неделю глава области написал, что договор планируется заключить «на следующей неделе». 28 апреля в правительстве области допустили, что заключение контракта на продолжение строительства онкологического центра под Калининградом может затянуться, но незначительно. Также напомним, что строительство онкоцентра должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

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