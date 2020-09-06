Минпросвещения: от школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

Российских школьников не будут обязывать сдавать тесты на коронавирус. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.



«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой <...> Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», — сказал Глушко.

Также не планируется обязывать педагогов делать прививки от коронавируса — вакцинация будет проходить в добровольном порядке.

«Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — сказал Глушко.