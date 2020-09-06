Минпросвещения: от школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус

Минпросвещения: от школьников не будут требовать сдавать тесты на коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российских школьников не будут обязывать сдавать тесты на коронавирус. Как сообщает ТАСС, об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

«С детей тесты никто не берет, главная задача — организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой <...> Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», — сказал Глушко.

Также не планируется обязывать педагогов делать прививки от коронавируса — вакцинация будет проходить в добровольном порядке.

«Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», — сказал Глушко.

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