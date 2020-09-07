Росздравнадзор усомнился в точности российской статистики по смертности от COVID-19

Росздравнадзор нашел неточности в официальной статистике по смертности от коронавируса в России. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова, пишет в понедельник, 7 сентября, «Медицинский вестник».

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в „ковидных“ стационарах, — приводятся слова Самойловой. — С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое».

По словам чиновника, то, каким образом шифровалась смертность, должно стать предметом аналитических мероприятий и «выводов на будущее».

По официальным данным, Россия по числу зараженных занимает 4-е место в мире (более 1 млн зараженных), а по числу умерших — 12-е (свыше 17,8 тыс.)