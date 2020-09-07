Минздрав: первые поставки вакцины от COVID в регионы начнутся на следующей неделе

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация людей, которые пройдут пострегистрационную фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», начнется на этой неделе. А уже на следующей неделе, параллельно с вакцинацией участников испытаний, начнутся первые поставки вакцины в регионы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, партии для регионов пока что будут небольшими, поскольку нужно «соблюсти все интересы».

Как отмечает информагентство, несмотря на то, что испытания вакцины «Спутник V» еще не завершены, некоторые высокопоставленные чиновники и политики уже привились от коронавируса. В их числе вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.