Иностранец, стрелок, два учителя: в оперштабе рассказали о новых случаях COVID

У 19 из 28 пациентов с подтвержденной за сутки коронавирусной инфекцией заболевание протекает в форме ОРВИ. У троих диагностирована пневмония, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. У шестерых симптомов нет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 8 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
Среди заболевших и инфицированных:
— гражданин Узбекистана, он сдал тест при трудоустройстве,
— пять медицинских работников,
— стрелок воинской части,
— служитель храма,
— сотрудница службы занятости,
— паспортист,
— сотрудник детского технопарка «Кванториум», не контактировал с детьми, на данный момент все занятия переведены в дистант;
— семь пенсионеров,
— два учителя (православная гимназия, школа посёлка Нивенское), в контакте с детьми не находились,
— два ученика (лицей № 10 Советска, школа № 3 Гусева), к учебе в очном режиме не приступали,
— администратор,
— два работника предприятий, организаций, учреждений,
— трое неработающих.
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