Иностранец, стрелок, два учителя: в оперштабе рассказали о новых случаях COVID

Иностранец, стрелок, два учителя: в оперштабе рассказали о новых случаях COVID
Виталий Невар / Новый Калининград
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У 19 из 28 пациентов с подтвержденной за сутки коронавирусной инфекцией заболевание протекает в форме ОРВИ. У троих диагностирована пневмония, один из пациентов находится в тяжелом состоянии. У шестерых симптомов нет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 8 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных:

— гражданин Узбекистана, он сдал тест при трудоустройстве,

— пять медицинских работников,

— стрелок воинской части,

— служитель храма,

— сотрудница службы занятости,

— паспортист,

— сотрудник детского технопарка «Кванториум», не контактировал с детьми, на данный момент все занятия переведены в дистант;

— семь пенсионеров,

— два учителя (православная гимназия, школа посёлка Нивенское), в контакте с детьми не находились,

— два ученика (лицей № 10 Советска, школа № 3 Гусева), к учебе в очном режиме не приступали,

— администратор,

— два работника предприятий, организаций, учреждений,

— трое неработающих.

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