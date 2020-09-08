Главный токсиколог Омска о Навальном: мы провели 60 исследований, яда не было

В реанимации Омска, проводилась масштабная проверка состояния Алексея Навального, и токсикология была главной версией — но не подтвердилась. Об этом заявил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев, пишет «Интерфакс».

«Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (...) исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», — подчеркнул Сабаев.

«Это не „Новичок“ однозначно, это вообще не фосфоро-органическое соединение, это вообще не отравление. Это заболевание. Это метаболический синдром. Это метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ, быстро прогрессировала она», — добавил он.

И подчеркнул, что за 44 часа омским врачам удалось уменьшить глубину комы пациента с пяти баллов до девяти баллов по шкале комы Глазго и вывести на положительную динамику параметры метаболического синдрома.