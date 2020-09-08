Главный токсиколог Омска о Навальном: мы провели 60 исследований, яда не было

Главный токсиколог Омска о Навальном: мы провели 60 исследований, яда не было
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Отравление Алексея Навального в августе 2020 года

В реанимации Омска, проводилась масштабная проверка состояния Алексея Навального, и токсикология была главной версией — но не подтвердилась. Об этом заявил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев, пишет «Интерфакс».

«Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (...) исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», — подчеркнул Сабаев.

«Это не „Новичок“ однозначно, это вообще не фосфоро-органическое соединение, это вообще не отравление. Это заболевание. Это метаболический синдром. Это метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ, быстро прогрессировала она», — добавил он.

И подчеркнул, что за 44 часа омским врачам удалось уменьшить глубину комы пациента с пяти баллов до девяти баллов по шкале комы Глазго и вывести на положительную динамику параметры метаболического синдрома.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter