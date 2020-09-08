Техническое движение по ул. Гагарина собираются открыть во 2 половине сентября

Техническое движение по ул. Гагарина собираются открыть во 2 половине сентября
Виталий Невар / Новый Калининград
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Техническое движение по ремонтируемой ул. Гагарина будет открыто не 10 сентября, как планировалось раньше, а во «второй половине» месяца. Об этом сообщил во вторник после оперативного совещания в мэрии глава комитета развития дорожной-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

«Техническое движение мы откроем в обязательном порядке, мы говорили о том, что у нас планируется открыть 10 числа ориентировочно, но в связи с тем, что мы должны были в обязательном порядке увязать наш участок с участком Восточной эстакады для того, чтобы закольцевать там движение — по Восточной эстакаде работы заканчиваются в настоящий момент, еще ориентировочно неделя-полторы там они будут осуществляться. И мы для себя определили, что это все-таки будет вторая половина сентября, когда мы там откроем [техническое] движение», — заявил Кутин. По его словам, в постоянном режиме улица Гагарина «начет работать только тогда, когда будет полностью обустройство перекрестка закончено и части Артиллерийской».

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