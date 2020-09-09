Число случаев COVID-19, выявленных за сутки в Калининградской области, вновь возросло

За сутки в Калининградской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Выписано по выздоровлению 24 человека. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Таким образом всего в регионе выявлено 3 626 случаев заболевания COVID-19, 2 966 человек выздоровело, 72 — умерло.

Накануне, во вторник, в регионе выявили 28 случаев коронавирусной инфекции. В понедельник было зарегистрировано 25 случаев.