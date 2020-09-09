В одной из школ Калининграда перевели на дистанционку класс с заболевшей COVID-19 ученицей

В одной из школ Калининграда перевели на дистанционку класс с заболевшей COVID-19 ученицей
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В правительстве пояснили, что будет с классами при выявлении у школьников COVID-19
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Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе — учащаяся школы № 43 Калининграда, учитель гимназии № 22, а также преподаватель БФУ им. И. Канта. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.

В классе с заболевшей COVID-19 ученицей временно, на 14 дней, приостановлены очные занятия. В гимназии трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней. В университете 24 студента временно переведены на дистанционное обучение. За всеми установлено медицинское наблюдение.


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