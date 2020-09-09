В одной из школ Калининграда перевели на дистанционку класс с заболевшей COVID-19 ученицей

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией в регионе — учащаяся школы № 43 Калининграда, учитель гимназии № 22, а также преподаватель БФУ им. И. Канта. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.
В классе с заболевшей COVID-19 ученицей временно, на 14 дней, приостановлены очные занятия. В гимназии трое контактных педагогов отстранены от работы на 14 дней. В университете 24 студента временно переведены на дистанционное обучение. За всеми установлено медицинское наблюдение.
Давайте дружить в социальных сетях