В Виштынецком парке разрешили убить 18 волков

Минприроды Калининградской области разрешило убить 18 волков на особо охраняемых природных территориях региона. Речь идёт о спортивной и любительской охоте в осенне-зимний период 2020-2021 гг. Приказ опубликован на портале правовой информации.
При этом все 18 особей разрешено убить в Виштынецком парке. В природных заказниках «Дюнный» и «Громовский» установлена нулевая норма добычи.
Ранее был опубликован документ о разрешении на убийство 54 волков в региональных охотничьих угодьях.В интервью «Новому Калининграду» председатель правления областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин заявил, что в области есть «огромная проблема» с волками. «У нас только в двух хозяйствах — Полянском и Осиновском — есть человек, который стреляет волков», — рассказал Белкин.
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