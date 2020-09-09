В Калининграде поднимается плата за проезд в общественном транспорте (дополнено)

Стоимость проезда в общественном транспорте в Калининграде вырастет с 1 октября. Об этом говорится в приказе региональной службы по тарифам, опубликованном на портале правовой информации.

Проезд в автобусах большого класса и провоз одного места багажа будет стоить 28 рублей (25 рублей при оплате картой «Волна Балтики»), в маршрутных такси — 30 рублей (27 рублей при плате картой «Волна Балтики»).

Таким образом, стоимость проезда повышается на 4 рубля (на 1 рубль — при оплате картой «Волна Балтики»).

как пояснили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе горадминистрации, решение о стоимости проезда для льготных категорий пассажиров пока не принято, ориентировочно это произойдет в начале будущей недели.

ранее пресс-служба областного правительства распространила информацию о том, что трамваев и троллейбусов повышение не коснется. В горадминистрации это утверждение опровергли, пояснив, что стоимость проезда в электротранспорте с 1 октября также составит 28 (25) рублей.