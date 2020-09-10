Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тыс. человек

С начала пандемии в мире умерли 903,6 тыс. пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает Johns Hopkins University в четверг, 10 сентября.



Заразились за весь период 27 млн 874 тыс. человек. На первом месте по числу инфицированных - США (6 млн 362 тыс.случаев), далее следуют Индия (4 млн 465 тыс. случаев) и Бразилия (4 млн 197 тыс. случаев). Россия с 1 млн 037 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 находится на 4 месте.

Согласно официальным данным по состоянию на утро среды, в РФ скончались 18135 человек с коронавирусом. В США таких случаев 190,8 тыс.