COVID обнаружили у двух педагогов, школьницы из Гусева и гостя из Краснодара

У 22 из 29 пациентов с подтвержденным за сутки коронавирусом есть симптомы ОРВИ. У четверых диагностирована пневмония. Еще у троих коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 10 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
Среди заболевших и инфицированных:
— младшеклассница школы № 3 Гусева (общалась с заболевшим ранее родственником, школу не посещала),
— учитель начальных классов (заболела до начала занятий в школе),
— преподаватель БГА (общалась с заболевшим родственником, к занятиям не приступила),
— четыре медицинских работника,
— бухгалтер медицинской организации,
— шесть пенсионеров (в том числе двое заболели по контакту с родственниками),
— два сотрудника санатория,
— индивидуальный предприниматель-продажа бытовой химии (заболела по контакту с родственником),
— прибывший из Краснодара в командировку,
— госслужащий (заболел по контакту с коллегой),
— восемь неработающих (в том числе пятеро по контакту с родственниками),
— двое работающих.
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