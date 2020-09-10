COVID обнаружили у двух педагогов, школьницы из Гусева и гостя из Краснодара

COVID обнаружили у двух педагогов, школьницы из Гусева и гостя из Краснодара
Виталий Невар / Новый Калининград
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У 22 из 29 пациентов с подтвержденным за сутки коронавирусом есть симптомы ОРВИ. У четверых диагностирована пневмония. Еще у троих коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 10 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных:

— младшеклассница школы № 3 Гусева (общалась с заболевшим ранее родственником, школу не посещала),

— учитель начальных классов (заболела до начала занятий в школе),

— преподаватель БГА (общалась с заболевшим родственником, к занятиям не приступила),

— четыре медицинских работника,

— бухгалтер медицинской организации,

— шесть пенсионеров (в том числе двое заболели по контакту с родственниками),

— два сотрудника санатория,

— индивидуальный предприниматель-продажа бытовой химии (заболела по контакту с родственником),

— прибывший из Краснодара в командировку,

— госслужащий (заболел по контакту с коллегой),

— восемь неработающих (в том числе пятеро по контакту с родственниками),

— двое работающих.

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