В горсовете Калининграда предложили открыть летние лагеря осенью

Власти Калининграда предлагают открыть детские лагеря во время осенних каникул. Инициатива была озвучена в четверг, 10 сентября, во время заседания комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета.

«Если хорошая погода, то во время каникул в течение недели почему бы и нет, — пояснил журналистам глава горсовета Андрей Кропоткин. — Использовать можно „Гайдара“, „Огонёк“ для отдыха детей, идея хорошая».

По данным администрации областного центра, летом 2020 года из-за коронавируса в в городских и региональных лагерях отдохнули около 10% школьников.