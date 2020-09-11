Проводница, школьники, учителя: что известно о новых заболевших COVID-19

У 18 из 30 человек, у которых за минувшие сутки была подтверждена коронавирусная инфекция, заболевание протекает в форме ОРВИ, у семерых диагностирована пневмония, в том числе в тяжёлой форме, еще у пятерых симптомов не наблюдалось.
Среди заболевших:
— двое воспитанников детского сада № 51 (выявлены активно при обследовании по контакту в условиях изоляции по ранее заболевшему в группе);
— трое учащихся школы № 50 и лицея № 49 (заболели по контакту в семье до начала занятий);
— учащаяся школы № 33 (заболела по возвращению из Краснодарского края);
— учитель школы в Зеленоградском городском округе (заболела до начала занятий);
— неработающий ( контакт в семье);
— пять работников предприятий, организаций, учреждений;
— пять сотрудников правоохранительных органов (в том числе один прибывший в отпуск);
— сотрудник санатория;
— бухгалтер медицинской организации;
— медицинский работник;
— три индивидуальных предпринимателя;
— проводница поезда Санкт-Петербург-Калининград;
— пять пенсионеров (в том числе трое заболели по контакту с родственниками).
Всего в Калининградской области, по данным на 11 сентября, зарегистрировано 3685 заболевших коронавирусной инфекцией. 2 971 человек выздоровел, умерли 73.
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