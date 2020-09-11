Проводница, школьники, учителя: что известно о новых заболевших COVID-19

Проводница, школьники, учителя: что известно о новых заболевших COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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У 18 из 30 человек, у которых за минувшие сутки была подтверждена коронавирусная инфекция, заболевание протекает в форме ОРВИ, у семерых диагностирована пневмония, в том числе в тяжёлой форме, еще у пятерых симптомов не наблюдалось.

Среди заболевших:

— двое воспитанников детского сада № 51 (выявлены активно при обследовании по контакту в условиях изоляции по ранее заболевшему в группе);

— трое учащихся школы № 50 и лицея № 49 (заболели по контакту в семье до начала занятий);

— учащаяся школы № 33 (заболела по возвращению из Краснодарского края);

— учитель школы в Зеленоградском городском округе (заболела до начала занятий);

— неработающий ( контакт в семье);

— пять работников предприятий, организаций, учреждений;

— пять сотрудников правоохранительных органов (в том числе один прибывший в отпуск);

— сотрудник санатория;

— бухгалтер медицинской организации;

— медицинский работник;

— три индивидуальных предпринимателя;

— проводница поезда Санкт-Петербург-Калининград;

— пять пенсионеров (в том числе трое заболели по контакту с родственниками).

Всего в Калининградской области, по данным на 11 сентября, зарегистрировано 3685 заболевших коронавирусной инфекцией. 2 971 человек выздоровел, умерли 73.

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