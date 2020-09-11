Свидетель объяснила, как смерть новорожденного отражается на показателях роддома

Смерть ребенка после родов ведет к более серьезной проверке, чем внутриутробная гибель плода. Об этом во время судебного заседания в пятницу, 11 сентября, сообщила Татьяна Соколова, которая в 2018 году занимала должность заведующей родильным отделением роддома № 4. Именно она записала на видео разговор в кабинете главврача Елены Белой. «Новый Калининград» ранее публиковал стенограмму этого разговора.

«...Подводятся итоги работы региона — хорошо или плохо. Потому что способность оказывать помощь в родах — это одно из приоритетных направлений родовспоможения. И по тому, какой это показатель, судят о качестве оказанной помощи. Антенатальная потеря, то есть гибель до развития родовой деятельности, влияет на саму структуру перинатальной смертности, но за нее наказывают в меньшей степени... Ну, как наказывают — предъявляют претензии тем, кто оказывал помощь в меньшей степени, потому что не всегда это предсказуемое состояние. Если идет разбор (он всегда идет внутри учреждения), то, как правило, все вопросы к тем, кто наблюдал женщину. Интранатальная потеря — это более серьезные вещи — это значит, что врачи в родах не успели, не поняли ситуацию и не успели должным образом оказать помощь. За этим всегда смотрят. Я подаю отчеты и знаю, что интранатальная гибель плода — это, конечно, же для учреждения очень плохо», — рассказала Соколова.



По ее словам, по поводу антенатальной (внутриутробной) гибели обычно ограничиваются только разбором случая внутри медучреждения, а вот если речь идет о неонатальная смерти, то будет обязательно создана лечебно-контрольная комиссия. «Ну и там дальше подробно разбирается — как была оказана помощь на участке женщине, как была оказана помощь в родах, как была оказана помощь после рождения этому ребенку, какие ошибки были допущены и что произошло, почему ребенок умер. И по итогу этого совещания делаются выводы: могут быть выговоры, могут быть серьезные замечания. Могут быть названы совершенно разные решения», — пояснила в суде Соколова.

Свидетели по делу утверждают, что после смерти мальчика в роддоме № 4 в документацию были внесены ложные сведения о том, что ребенок родился мертвым. На видеозаписи, которая фигурирует в материалах дела, главврач роддома Елена Белая произносит фразу «Садимся и переписываем историю! И делаем антенатала». В суде Соколова объяснила, как она поняла слова главврача.

«„Делаем его антенаталом“ означает, что женщине кто-то должен сообщить, что ребенок родился мертвым. Слово „антенатал“ в данном случае означает, что ребенок родился мертвым, погибнув еще до наступления родовой деятельности. Трудно представить, как это женщине сказать. Если говорить „делай его антенаталом“ это значит, что документация должна быть написана так, что всем, кто ее берет в руки, становится ясно, что ребенок родился мертвым до наступления родовой деятельности», — сказала медик.

Свидетель также расшифровала имена и должности некоторых людей, которых упоминали врачи во время разговора в кабинете главврача.

«Пасько (фамилия изменена) — это роженица, которая родила примерно такого же ребенка, я не помню точно его массу, в апреле 2018 года. Который был переведен в региональный перинатальный центр. Закончилось это не очень хорошо, ребенок погиб. Причины гибели понятны, он был с очень малым весом. Что касается [Екатерины] Астаховой — это заведующая отделением реанимации регионального перинатального центра. Я ее хорошо знаю, она у нас и дежурила, и регулярно выезжала для оказания помощи детям. Человек, который оказывал нам помощь. Анвар Акмалович [Сафаров] это заместитель главного врача по вопросам неонатологии в региональном перинатальном центре. Насколько я помню, это был главный внештатный неонатолог области, который тоже регулярно приезжал к нам на оказание помощи детям», — рассказала Соколова.