Врач рассказала, как роддом № 4 пытался скрыть нехватку введенного ребенку «Куросурфа»

Акушер-гинеколог отделения патологии беременных роддома № 4 Ольга Котлярчук рассказала в суде, что главврач Елена Белая просила ее съездить за препаратом Куросурф в перинатальный центр. По ее словам, такая необходимость возникла в связи с подделкой документов — ребенку ввели препарат, но в документах написали, что он родился мертвым.

Свидетель утверждает, что это было 9 ноября 2018 года, в тот момент в роддоме № 4 уже работали следователи. «Я пошла к Белой в кабинет и мне было сказано: едь в перинатальный [центр], там тебе дадут „Куросурф“. Я вышла из кабинета, пошла одеваться. И на полпути меня остановили и сказали, что меня ждет следователь на втором этаже. Я села ждать, Белая сказала: подожди, сейчас привезут. Я стала ждать момента, пока не привезли препарат Куросурф», — сказала Котлярчук.

Она пояснила, что поездка за препаратом в перинатальный центр была необходима, так как одного флакона не хватало: ребенок, согласно внесенным в документацию ложным сведениям, якобы родился мертвым, а значит «Куросурф» ему вводить не могли.

«Просто ребенку ввели „Куросурф“, получается, что флакона же нет, а мы замазали [информацию о том, что мальчик родился живым]. Тем самым получается, что одного флакона не хватает. А должно быть в наличии больше на один флакон», — отметила свидетель.

Котлярчук также рассказала в суде, что Елена Белая лично передала ей привезенный из перинатального центра флакон «Куросурфа» и та убрала его в холодильник, где обычно хранятся препараты.

По словам адвоката Камиля Бабасова, роддом № 4 и региональный перинатальный центр неоднократно просили друг у друга «в долг» различные препараты, включая «Куросурф». И, он подчеркнул, что в журнале учета «Куросурфа» даже есть отметка, сделанная ранее «три флакона отдали в долг РПЦ (региональному перинатальному центру)».