«Бросьте ломать комедию»: свидетель пересказала разговор Белой и Сушкевич о магнезии

И.о. заместителя главного врача по лечебной работе роддома № 4 Татьяна Соколова в судебном заседании в пятницу, 11 сентября, пересказала разговор между врачами Еленой Белой и Элиной Сушкевич о магнезии. Обвинение считает, что введение именно этого препарата привело к смерти новорожденного в ноябре 2018 года.

«В кабинет быстрыми шагами вошла Елена Валерьевна [Белая], за ней шла Элина Сергеевна [Сушкевич], за ними шла Татьяна Николаевна Косарева. Елена Валерьевна выставила [ординатора Ирину] Агаркову за дверь, та вышла. Они сели. Косарева села на стул, где сидела до этого Агаркова, за рабочий стол. Елена Валерьевна села на диван, напротив нее Элина Сергеевна. Она сказала: „Значит, будем делать его антенаталом“. Я единственное, что тогда сказала — как можно его сделать антенаталом, если мать знает, что он был жив? Что можно в такой ситуации вообще сделать? Он живет, и она об этом знает. На меня не обратили внимания в этот момент», — рассказала Соколова.

Далее, по словам Соколовой, Елена Белая спросила Элину Сушкевич, что в перинатальном центре делают в подобных случаях. «Сушкевич ответила: я не понимаю, о чем вы. Белая сказала: бросьте ломать комедию. На это ей было сказано: ну, мы магнезию [детям] вводим, но когда они еще в родзале. После чего Елена Валерьевна сказала: ну все, решено, мы будем делать его антенаталом, пошли. Они встали и пошли. Косаревой тоже было сказано: пошли. И они пошли», — рассказала Соколова. Что означал этот диалог, она не пояснила.

Обвинитель спросил свидетеля, после какой фразы прозвучало «что вы там у себя делаете?». Соколова ответила, что не знает контекст разговора. «Они входили, уже переговариваясь между собой. Выставила Елена Валерьевна Агаркову, та вышла. Разговор был продолжен. Здесь это все происходило на ходу. Не то что пришли, сказали: давайте мы проводим совещание. Нет, они зашли разговаривая, выставили одного человека за дверь, я осталась. Вот этот разговор очень короткий состоялся», — пояснила Соколова.