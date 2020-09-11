В Калининграде прокуратура потребовала убрать опасное «устройство» под одним из мостов

В Калининграде по требованию прокуратуры под вторым эстакадным мостом убрали тарзанку и ограничили доступ к сооружению. Об этом в пятницу, 11 сентября сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, под мостом в районе наб. Адмирала Трибуца неизвестные лица на высоте 10 метров от земли закрепили самодельную тарзанку, представляющую угрозу для жизни и здоровья людей. «Данное устройство снято с моста», — отметили в прокуратуре.

Кроме этого, власти города установили сооружение, которое ограничивает доступ к конструкциям моста и исключает возможность их использования гражданами в развлекательных целях.