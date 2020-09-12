Школьник, учителя, хоккеист и силовик из Дагестана: у кого за сутки нашли COVID

У 9 из 27 пациентов с подтвержденным за сутки коронавирусом диагностирована пневмония. Еще у 16 заболевание протекает в форме ОРВИ, симптомов нет только у двоих. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 12 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных:

— ученик школы № 46 (заразился в семье),

— администратор Черняховской художественной школы (не приступила к работе с детьми),

— учитель школы № 3 Черняховска,

— трое медицинских работников,

— два бухгалтера медицинской организации,

— пять пенсионеров (в том числе один прилетевший из Мурманска и один прилетевший из Краснодарского края),

— помощник судьи,

— сотрудник правоохранительных органов (приехал в отпуск из Дагестана),

— хоккеист (вернулся из Минска),

— восемь работающих,

— трое неработающих (в том числе один по контакту в семье).