Школьник, учителя, хоккеист и силовик из Дагестана: у кого за сутки нашли COVID

У 9 из 27 пациентов с подтвержденным за сутки коронавирусом диагностирована пневмония. Еще у 16 заболевание протекает в форме ОРВИ, симптомов нет только у двоих. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 12 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
Среди заболевших и инфицированных:
— ученик школы № 46 (заразился в семье),
— администратор Черняховской художественной школы (не приступила к работе с детьми),
— учитель школы № 3 Черняховска,
— трое медицинских работников,
— два бухгалтера медицинской организации,
— пять пенсионеров (в том числе один прилетевший из Мурманска и один прилетевший из Краснодарского края),
— помощник судьи,
— сотрудник правоохранительных органов (приехал в отпуск из Дагестана),
— хоккеист (вернулся из Минска),
— восемь работающих,
— трое неработающих (в том числе один по контакту в семье).
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