Число выявляемых за сутки случаев COVID-19 в регионе выросло до 32

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 32 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье, 13 сентября.
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 32 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье, 13 сентября.
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