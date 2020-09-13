Число выявляемых за сутки случаев COVID-19 в регионе выросло до 32

Число выявляемых за сутки случаев COVID-19 в регионе выросло до 32
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 32 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье, 13 сентября.

Выписанных из больниц за сутки нет. Таким образом, с начала пандемии в Калининградской области выявлено 3 тыс. 744 инфицированных. Выздоровели 2 тыс. 975 человек, 73 — скончались. Накануне сообщалось о 27 новых случаях COVID-19.

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