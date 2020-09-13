В Черняховске из-за инфицированных COVID учителей школу отправили на дистанционку

Среди заболевших коронавирусом за последние сутки — шесть медицинских работников. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в региональном оперштабе по контролю за COVID-19.



Также среди инфицированных: воспитатель реабилитационного центра для инвалидов (контактные 36 человек, дети и сотрудники направлены на домашний карантин, установлено меднаблюдение);

— пятимесячный ребёнок (контакт с заболевшим родственником);

— четверо учащихся из нескольких школ: школы № 56, гимназии № 40, Православной гимназии (контакт с заболевшими родственниками);

— учитель начальных классов школы № 3 Черняховска (из-за распространения инфекции среди преподавателей школа временно переведена на дистанционное обучение до 17 сентября);

— двое неработающих;

— шесть медицинских работников;

— семеро пенсионеров;

— судья из Калининграда;

— два сотрудника правоохранительных органов;

— индивидуальный предприниматель, побывавший в Москве,

— шестеро работников различных организаций.

У пятнадцати из 32 инфицированных за сутки заболевание протекает в форме ОРВИ, у восьми диагностирована пневмония, в том числе одна — в тяжёлой форме, у девятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы.