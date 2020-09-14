ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса за сутки с начала пандемии

За истекшие сутки в мире было зарегистрировано 307 930 новых случаев заражения COVID-19, что является наибольшим значением с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает в понедельник, 14 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



В прошлый раз рекорд был зафиксирован неделю назад, 6 сентября. Тогда ВОЗ зафиксировала 306 857 новых случаев заражения за сутки.

Общее число инфицированных в мире, по данным организации, достигло 28 637 952 человек. 917 417 заболевших скончались.

Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Индии — 94,3 тыс. На втором месте США с 45,5 тыс. заразившихся за сутки и Бразилия с 43,7 тыс. новых случаев.