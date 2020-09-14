«Зеленое дело» вновь занялось вывозом раздельно собранных отходов в Калининграде

«Зеленое дело» вновь занялось вывозом раздельно собранных отходов в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Проект «Зеленое дело» стал победителем конкурса среди претендентов на вывоз раздельно собранных отходов в Калининграде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил руководитель проекта Олег Пауков в понедельник, 14 сентября.

«Зеленое дело» получит субсидию на эту работу из областного резервного фонда в сумме 1,7 млн рублей. Как сообщил Олег Пауков, вывоз отходов из контейнеров для раздельного сбора в Калининграде начался с понедельника по графику.

Ранее сообщалось, что субсидия должна пойти на выплату зарплаты, аренду, логистику.

Раздельный сбор отходов с помощью 60 специализированных контейнерных площадок в Калининграде стартовал с 1 февраля, оператором стало «Зеленое дело». Однако через 4 месяца сбор был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно соглашению, заключенному с «Зеленым делом», оператор денег из бюджета не получал. Однако, как заявил позже руководитель проекта Олег Пауков, вывоз отходов с площадок для раздельного сбора в итоге оказался убыточным из-за резкого снижения цен на реализуемое сырье и подорожания топлива.

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