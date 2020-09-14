Алиханов вновь похвастался местными овощами, но столкнулся с критикой

Алиханов вновь похвастался местными овощами, но столкнулся с критикой
Фото Нового Калининграда
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в очередной раз отчитался в Instagram об успехах в сельском хозяйстве, но его подписчики снова выразили недовольство в связи с ценами на местные продукты. Очередную публикацию он разместил на своей странице в воскресенье, 13 сентября.

«Ключевой муниципалитет-производитель овощей отрытого грунта в Калининградской области — Гурьевский городской округ, — написал Алиханов. — За последние два года овощеводы муниципалитета увеличили производство более чем на 2 тысячи тонн. Расширен и ассортимент овощной продукции — более чем на 10 видов: в округе начали выращивать салат Айсберг, редьку маргеланскую, капусту пекинскую, кольраби и другие овощные культуры».

Чиновник также упомянул о существовании такого предприятия как «Мираторг Запад», которое выпускается «более 200 наименований мясных полуфабрикатов и готовых блюд».

Между тем самыми популярными комментариями под публикацией губернатора стали те, в которых пользователи указали на высокие цены на сельхозпроудукцию, производимую в регионе. «Растим у себя, а цены астрономические. Сходите в обычный магазин и посмотрите цены», — говорится в комментарии, набравшем наибольшее число «лайков».

Комментарии под публикацией Антона Алиханова в Instagram 

Напомним, в июле интернет-пользователи пожаловались Алиханову на стоимость помидоров, которые он продемонстрировал у себя в Instagram.

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