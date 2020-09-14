Открытие Парка сенситивного развития в Гурьевске перенесли

Открытие Парка сенситивного развития в Гурьевске перенесли
Фото администрации Гурьевского городского округа
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Закрытый в июле Парк сенситивного развития в Гурьевске не откроют 15 сентября, как это планировалось ранее. Об этом свидетельствует сообщение местной администрации, оставленное на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram.

«Уже в конце сентября. Просим еще немного подождать. Закрыли его временно для обустройства смотровой площадки», — говорится в ответе администрации Гурьевска на соответствующий вопрос пользователя.

В июле открытый в начале 2020 года Парк сенситивного развития в Гурьевске закрыли. Тогда местные власти обещали снова открыть его 15​ сентября.

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