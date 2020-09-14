Форт № 8 отмыли от «киношного» граффити (фото)

Стены форта № 8 «Фридрих Вильгельм» в Калининграде отмыли от граффити, оставленных съёмочной группой детективного сериала. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе правительства, пользователь форта передал фото и видео с очищенными стенами в региональную службу охраны памятников.
«На нашем форту произведена очистка. Рисунки, которые были, все убрали, ничего не осталось. Будут внутренние работы сейчас проводиться», — говорит на видео пользователь форта Олег Генне.
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