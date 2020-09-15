Возобновляется движение автобусов «Калининград — Гданьск»

Возобновляется движение автобусов «Калининград — Гданьск»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

С 19 сентября возобновляется движение автобусов по международному маршруту «Калининград — Гданьск». Об этом сообщается на сайте калининградского автовокзала. Пересекать границу, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, могут в некоторых случаях граждане иностранных государств, а также россияне, имеющие вид на жительство за рубежом, выезжающие для получения образования, на работу или к нуждающимся в уходе близким родственникам.

Из Калининграда в Гданьск автобусы будут отправляться каждую субботу в 15:00 (прибытие в Гданьск — в 20:00). Одновременно будут отправляться и автобусы из Гданьска в Калининград.

Стоимость проезда в одну сторону — 1200 руб., рейсы выполняются автобусами, вместимостью 19 посадочных мест.

На территории Калининградской области автобусы будут следовать до пункта пропуска Мамоново-2/Гжехотки, далее пассажиры должны будут пересечь границу пешком и пересесть в другой автобус.


Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter