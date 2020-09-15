Возобновляется движение автобусов «Калининград — Гданьск»

С 19 сентября возобновляется движение автобусов по международному маршруту «Калининград — Гданьск». Об этом сообщается на сайте калининградского автовокзала. Пересекать границу, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, могут в некоторых случаях граждане иностранных государств, а также россияне, имеющие вид на жительство за рубежом, выезжающие для получения образования, на работу или к нуждающимся в уходе близким родственникам.



Из Калининграда в Гданьск автобусы будут отправляться каждую субботу в 15:00 (прибытие в Гданьск — в 20:00). Одновременно будут отправляться и автобусы из Гданьска в Калининград.

Стоимость проезда в одну сторону — 1200 руб., рейсы выполняются автобусами, вместимостью 19 посадочных мест.

На территории Калининградской области автобусы будут следовать до пункта пропуска Мамоново-2/Гжехотки, далее пассажиры должны будут пересечь границу пешком и пересесть в другой автобус.