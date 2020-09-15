В регионе впервые с июня выявили 35 новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Калининградской области зарегистрировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Выписано по выздоровлению 39 человек. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Таким образом, всего в регионе выявлено 3 810 случаев заболевания COVID-19, 3 014 человек выздоровело, 74 — умерло.

В регионе третьи сутки подряд регистрируют более 30 случаев COVID-19. Накануне, в понедельник, их было 31, в воскресенье — 32. 35 случаев коронавирусной инфекции за сутки в последний раз в Калининградской области фиксировали 20 июня.