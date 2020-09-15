В регионе впервые с июня выявили 35 новых случаев COVID-19 за сутки

Продолжение: Среди новых заражённых COVID — приезжая из Дагестана, сотрудник БФУ и парикмахер
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

За сутки в Калининградской области зарегистрировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Выписано по выздоровлению 39 человек. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, всего в регионе выявлено 3 810 случаев заболевания COVID-19, 3 014 человек выздоровело, 74 — умерло.

В регионе третьи сутки подряд регистрируют более 30 случаев COVID-19. Накануне, в понедельник, их было 31, в воскресенье — 32. 35 случаев коронавирусной инфекции за сутки в последний раз в Калининградской области фиксировали 20 июня.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter