Приезжающих в Литву обязали регистрироваться по интернету

С 15 сентября для всех приезжающих в Литву ввели обязательную регистрацию по интернету. Путешественники должны предоставлять свои данные Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЗ), сообщает Delfi.lt.

«Пассажиры регулярных, специальных или заказных рейсов воздушного, морского или наземного транспорта ещё перед поездкой должны заполнить электронную анкету на сайте НЦОЗ и предъявить заполненную анкету — код QR — перевозчику перед тем, как войти в транспортное средство», — отмечает издание.

Как пояснил глава управления чрезвычайным положением в стране Аурелиюс Верига, эта мера позволит облегчить сбор данных о приезжающих из стран, где распространён коронавирус, и гарантировать их изоляцию. При необходимости перевозчики или их представители обязаны обеспечить пассажирам условия для заполнения анкеты и передать сведения Национальному центру общественного здравоохранения.

«Когда человек на машине приезжает в Литву самостоятельно, то он должен регистрироваться в НЦОЗ в том случае, если он приехал из страны, где распространён коронавирус, или ехал через такую страну. Это надо сделать в течение 12 часов после прибытия. Если человек приезжает из страны, где нет большого всплеска болезни, то регистрация лишь рекомендуется. Те, кто едет через Литву транзитом, не должны заполнять анкеты», — говорится в публикации.