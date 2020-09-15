Мировые суды района Калининграда прекратили личный прием из-за COVID

Мировые суды района Калининграда прекратили личный прием из-за COVID
Виталий Невар / Новый Калининград
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На участках мировых судей Ленинградского района Калининграда до 19 сентября приостановлен личный прием заявлений, обращений, жалоб и иных документов. Об этом сообщается на сайте участка.

На судебных участках Ленинградского района выявлен случай коронавируса, говорится в сообщении. Сейчас мировые судьи рассматривают только дела, где присутствие сторон не обязательно, и безотлагательные дела.

«В том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным; об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 КоАП РФ; об обеспечении иска и другие)», — говорится в сообщении суда.

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