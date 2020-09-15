Правительство области в третий раз пытается закупить новые машины на 17,8 млн

Правительство области в третий раз пытается закупить новые машины на 17,8 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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Госучреждение «Автобаза правительства Калининградской области» в очередной раз пытается найти поставщика новых автомобилей на общую сумму 17,8 млн руб. Извещение было опубликовано на 14 сентября на сайте госзакупок. 

Согласно документу, областным властям нужно 12 черных автомобилей 2020 года выпуска. Каждый должен быть оснащен автоматической коробкой передач и бензиновым двигателем мощностью не менее 140 лошадиных сил. В машинах также должны быть датчики дождя и света, подогрев сидений, круиз-контроль. 

Конкурс по выбору поставщика запланирован на 24 сентября 2020 года. 

Напомним, это уже третья попытка в этом году совершить данную покупку. В ходе первого конкурса не было подано ни одной заявки, а второй отменило областное управление Федеральной антимонопольной службой РФ. Отметим, тогда власти хотели приобрести 9 автомобилей на 17,8 млн руб. 

В мае автобаза правительства покупала Volkswagen за 4 млн 366 тыс. рублей. До этого стало известно, что правительство области намерено предоставить своей автобазе очередную субсидию на покупку новых автомобилей.

В 2019 году автобаза также получала из бюджета многомиллионные субсидии.

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