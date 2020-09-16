В Калининградской области за сутки вновь зарегистрировали десятки случаев коронавируса

В Калининградской области за сутки зарегистрировали 32 новых случая коронавирусной инфекции. Выписано по выздоровлению 19 человек. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, всего в регионе выявлено 3 842 случая заболевания COVID-19, 3 023 человека выздоровело, 76 — умерло.
В регионе четвертые сутки подряд регистрируют более 30 случаев COVID-19. Накануне, во вторник, их было 35. В последний раз в области фиксировали такое число заболевших в июне.
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