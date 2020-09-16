В Калининградской области умерли еще два человека с COVID-19

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В Калининградской области умерли еще два человека с коронавирусом. Число летальных случаев, связанных с инфекцией, увеличилось до 76. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает региональный оперативный штаб.

Умерли мужчина, которому был 81 год, и женщина 68 лет, у обоих была тяжелая форма коронавирусной инфекции на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

За сутки в регионе вновь зафиксировали более 30 новых случаев COVID-19, выписано по выздоровлению 19 человек. 

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