Кропоткин: обоснование роста стоимости проезда до горсовета «пока не сильно довели»

Городской Совет депутатов Калининграда до сих пор не получил экономическое обоснование повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил журналистам в среду глава Совета Андрей Кропоткин, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«К сожалению, до нас тоже эту систему пока не сильно довели. Хотелось бы понять, почему такая разница, — сказал Андрей Кропоткин. При этом он считает, что введение дифференцированной оплаты за проезд (нельготники-обладатели карты «Волна Балтики» будут платить 25 рублей, остальные — 28 рублей) — «это стимуляция, стимуляция для того, чтобы покупали эти карточки». «Мне кажется, это неплохой вариант для стимулирования. Людям принимать решение. [...] Хороший вариант для обладателей карт», — добавил глава горсовета. Зачем нужно стимулировать горожан к покупке карт «Волна Балтики», он не пояснил.