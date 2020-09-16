Кропоткин: обоснование роста стоимости проезда до горсовета «пока не сильно довели»

Кропоткин: обоснование роста стоимости проезда до горсовета «пока не сильно довели»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Городской Совет депутатов Калининграда до сих пор не получил экономическое обоснование повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил журналистам в среду глава Совета Андрей Кропоткин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«К сожалению, до нас тоже эту систему пока не сильно довели. Хотелось бы понять, почему такая разница, — сказал Андрей Кропоткин. При этом он считает, что введение дифференцированной оплаты за проезд (нельготники-обладатели карты «Волна Балтики» будут платить 25 рублей, остальные — 28 рублей) — «это стимуляция, стимуляция для того, чтобы покупали эти карточки». «Мне кажется, это неплохой вариант для стимулирования. Людям принимать решение. [...] Хороший вариант для обладателей карт», — добавил глава горсовета. Зачем нужно стимулировать горожан к покупке карт «Волна Балтики», он не пояснил.

О повышении стоимости проезда с 1 октября в Калининграде стало известно неделю назад. Власти области объяснили это необходимостью стимулировать переход на безналичную оплату — при том, что значительная часть пассажиров и так для этого пользуется банковскими картами.

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