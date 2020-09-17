Депутат ГД от Чечни решил обратиться в прокуратуру после инцидента в часовне Калининграда

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что направит в Генпрокуратуру письмо по поводу разжигания межнациональной розни после публикаций в СМИ об осквернении православного источника в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Случившееся в Калининграде осквернение святыни наших соотечественников — ужасное событие. Остроты во всё это добавили СМИ, стремящиеся сделать трафик за счёт громких заголовков. Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира», — написал Саралиев в своём Telegram-канале. Он отметил, что чеченцев на этом видео не было, и всё мусульманское сообщество возмущено тем, что на нём происходило.

«Я подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно „разжигания межнациональной розни“ и нарушения закона о СМИ. Я не жду уголовного преследования, может быть, они просто поспешили, наверное, хватит административного наказания или предупреждения со стороны того же Роскомнадзора. Искреннее надеюсь, что демонизация чеченского народа в СМИ прекратится», — подытожил парламентарий.

В начале недели стало известно, что несколько молодых людей помыли обувь в часовне на площади Победы в Калининграде. Происходящее сняли на видео и выложили в соцсети. После этого местная епархия РПЦ решила демонтировать краны в часовне и потребовала от участников инцидента публично принести извинения. До этого один из них записал соответствующее обращение на видео.

По сведениям калининградской епархии, правоохранители начали проверку по факту случившегося. В некоторых СМИ появилась информация о том, что молодые люди являются выходцами из Чечни. Однако глава религиозной организации мусульман Калининграда Ахмеджан Кадимагомедов сообщил, что, по уточнённой информации, все участники видео — уроженцы Дагестана. Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что мужчины не являются чеченцами.