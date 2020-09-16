«В натуре ноги чистим»: кто и зачем помыл обувь в часовне в центре Калининграда

В начале недели в соцсетях появилось видео, на котором несколько молодых людей моют обувь в часовне на площади Победы в Калининграде. В течение непродолжительного времени на ситуацию отреагировали не только в местной епархии РПЦ, но и в ряде общественных организаций. Резонансный инцидент не оставил без внимания даже глава Чечни Рамзан Кадыров. «Новый Калининград» рассказывает, что случилось в часовне рядом с храмом Христа Спасителя и как развивается эта история.

Сообщения о том, что пятеро мужчин помыли обувь в часовне у храма Христа Спасителя на площади Победы, появились в СМИ в понедельник, 14 сентября. На видеозаписи, которую выложили в соцсетях и впоследствии продемонстрировали в СМИ, видно, как несколько молодых людей моют обувь, стоя у источника. «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — говорит один из них.

В калининградской епархии РПЦ впоследствии объявили, что решили демонтировать краны в часовне. «Святая вода будет раздаваться уже, конечно, не в прежнем режиме, когда каждый желающий мог прийти и набрать. Теперь в основном только по большим церковным праздникам, например, в Крещение Господне, когда два дня вода с утра раздаётся, и в какие-то дни, когда совершается особенным образом водосвятие в церкви», — уточнил в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» руководитель информационного отдела епархии Давид Рожин.

Он рассказал, что по факту случившегося начали проверку правоохранительные органы. «У нас там в часовне установлены камеры, они этот момент зафиксировали, и правоохранители попросили извлечь видео», — рассказал Рожин.

После инцидента в СМИ появилась информация о том, что молодые люди являются выходцами из Чечни. Однако глава религиозной организации мусульман Калининграда Ахмеджан Кадимагомедов в видеообращении, опубликованном в Youtube-канале ЧГТРК «Грозный», сообщил, что, по уточнённой информации, все участники видео — уроженцы Дагестана. Председатель совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов назвал случившееся «очень нелицеприятным моментом». «Думаю, основой этого проступка военнослужащих срочной службы является невежество. И в этой связи от лица всех национально-культурных мусульманских автономий приношу свои извинения. Призываю всех проявлять благоразумие и сдержанность», — добавил Мирзаджанов в обращении. Оба руководителя общественных организаций принесли извинения.

О том, что участники инцидента не являются выходцами из Чечни, заявил и глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. «Это событие не может оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее — не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента. Но мне всегда неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит. Парней сразу же назвали чеченцами, и такой посыл прошёл волной по всем лентам новостей. В итоге, как выявила инициированная мною проверка, ребята — вовсе не чеченцы», — написал Кадыров.

Историей с мытьём обуви в часовне в центре Калининграда заинтересовалось также общероссийское общественное движение «Ветераны России». Во вторник, 15 сентября, на их сайте появилось сообщение о том, что организация обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку, установить всех причастных и в случае необходимости принять меры. Сопредседатель движения Ильдар Резяпов высказал мнение, что действия молодых людей подпадают под часть 2 статьи 148 УК РФ — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту «Нового Калининграда» не смогли пояснить, кого подозревают в противоправных действиях. Не владеют этой информацией и в калининградской епархии РПЦ. В пресс-службе Западного военного округа по Балтфлоту сообщили, что ждут дополнительных сведений об инциденте. «Утверждать, что это военнослужащие, преждевременно», — отметил руководитель пресс-службы Роман Мартов.

Один из молодых людей, причастных к мытью обуви в часовне, впоследствии выложил в соцсети видеозапись с извинениями. «Мы вообще не знали, не думали, что это такая серьёзная вода и святая. Мы все мусульмане там были. Они говорили, а я не верил. Я думал, это обычный кран, обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя на видео, всё такое, я хочу очень извиниться. Больше такого не повторится», — пообещал мужчина.

В калининградской епархии РПЦ считают, что «принести покаяние публично» должны и остальные молодые люди. «Относительно произошедшего инцидента в часовне в честь иконы Божией Матери „Живоносный Источник“, расположенной неподалёку от Кафедрального собора Христа Спасителя города Калининграда, можно сказать, что ситуация неприятная», — заявили в епархии, добавив, что участники инцидента «уже наказаны теми последствиями и той бурной реакцией общественности, которые последовали после того, как они выложили видео со своим неблаговидным поступком в публичный доступ».

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград